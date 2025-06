Bradisismo da settembre si potranno richiedere i fondi per la messa in sicurezza degli edifici

A partire da settembre, i cittadini delle aree colpite dal bradisismo potranno finalmente accedere ai fondi destinati alla messa in sicurezza dei loro edifici. La piattaforma online sarà il nuovo strumento per facilitare questa operazione, grazie all'impegno dell'Assemblea Popolare flegrea e alle recenti interlocuzioni con le autorità locali. Saranno momenti cruciali per garantire un futuro più sicuro e resilienti alle comunità coinvolte.

A settembre partirà la piattaforma per la richiesta dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal bradisismo. Lo ha reso noto l'Assemblea Popolare flegrea, che rivendica il risultato ottenuto dagli incontri al Comune di Napoli e alla X Municipalità nei giorni scorsi. Saranno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, da settembre si potranno richiedere i fondi per la messa in sicurezza degli edifici

In questa notizia si parla di: Bradisismo Settembre Fondi Messa

Bradisismo, l'allarme di De Luca: "Fondi bloccati per le vie di fuga" - interventi più urgenti da eseguire con i Fondi di sviluppo e coesione per la Campania riguarda ... Leggi su rainews.it

Bradisismo, una legge per Pozzuoli: fondi per la vulnerabilità - Sul tavolo un'analisi delle misure urgenti di prevenzione rispetto al fenomeno del bradisismo e al rischio sismico nei Campi Flegrei. Leggi su ilmattino.it

Bradisismo, arrivano i fondi per le scuole - A Pozzuoli partiranno tra alcuni mesi i lavori per recuperare due scuole e un palazzetto, inagibili dal maggio scorso a causa del bradisismo. Leggi su rainews.it