Boxe | il coraggio di Ivan Zucco l’esperienza di Claudio Squeo

In un weekend di pugilato tutto italiano, si è respirata un’aria di grande emozione. Ivan Zucco, in una frazione di tempo sorprendente, ha dato prova di coraggio e determinazione, mettendo a dura prova Callum Simpson a Barnsley. Un quarto d'ora intensissimo, in cui l'italiano ha mandato a terra il suo avversario non una, ma due volte, lasciando il pubblico senza fiato e dimostrando che il vero pugile non si arrende mai. Questa è la forza del coraggio di Ivan Zucco.

C'è stato un momento nel quale, in questo fine settimana pugilistico a forte trazione italiana, pareva possibile succedesse qualcosa di notevole. Ivan Zucco, per un buon quarto d'ora, è parso in grado di rivaleggiare con Callum Simpson nella di lui Barnsley. Un quarto d'ora, questo, fatto di otto secondi che sono bastati all'italiano per mandare una prima volta al tappeto Simpson, rialzatosi all'otto. Non contento, Zucco l'ha rifatto alla terza ripresa, ma ancora non è bastato per chiudere. Poi la scala dei valori è tornata dalla parte del britannico, il pugile di Verbania si è ritrovato a pagare l'inizio estremamente carico, cedendo poi alla decima ripresa dopo esser stato a sua volta ripetutamente steso.

