Box Office USA | Lilo & Stitch ancora primo Ballerina delude

Lilo & Stitch conferma il suo grande successo negli USA, dominando ancora il box office nel secondo weekend di giugno con 32,5 milioni di dollari, consolidando il suo ruolo di fenomeno estivo. Tuttavia, Ballerina ha deluso le aspettative, raccogliendo risultati inferiori alle previsioni. Come evolverà questa stagione cinematografica? Restate sintonizzati per scoprire i prossimi sviluppi del mercato e le novità in arrivo.

Lilo & Stitch ha vinto nuovamente il Box Office USA nel secondo weekend di giugno, mentre Ballerina ha deluso con un incasso sotto le aspettative. Il fenomeno dell’estate Lilo & Stitch ha centrato il suo terzo weekend da leader di fila negli USA. Nel fine settimana dal 6 all’8 giugno, infatti, il nuovo live action Disney ha raccolto un incasso di 32.5 milioni di dollari, con un calo stimato di poco sotto il 50%. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter il totale raggiunto solo negli USA è salito a quota 335.76 milioni, mentre a livello globale la corsa ha portato il titolo Disney a quota 772. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Lilo & Stitch ancora primo, Ballerina delude

In questa notizia si parla di: Lilo Stitch Office Ballerina

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.

Box Office USA | Lilo & Stitch ancora primo, Ballerina delude - Lilo & Stitch ha vinto nuovamente il Box Office USA nel secondo weekend di giugno, mentre Ballerina ha deluso con un incasso sotto le aspettative. Leggi su universalmovies.it

Lilo & Stitch senza rivali al botteghino Usa, poi 'Ballerina' - action del cartone Disney del 2002 si conferma in testa al box office nordamericano per ... Leggi su msn.com

Lilo & Stitch Tops The Weekend Box Office Again As Ballerina Fails To Perform Up To High John Wick Standards - The first full weekend of June is coming to a close, and as the dust settles, it is once again Lilo & Stitch that is sitting atop the domestic weekend box office – though Ballerina put up some modest ... Leggi su msn.com