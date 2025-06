Box office ‘Lilo & Stitch’ e film a 3,50 euro ‘svegliano’ le sale

Il cinema italiano si risveglia nel primo fine settimana di giugno, grazie a un mix di emozioni e iniziative irresistibili. Con ‘Lilo & Stitch’ che conquista il pubblico, l’anteprima di ‘Dragon Trainer’ che accende l’interesse e l’allettante offerta di ‘Cinema in festa’ a soli 3,50 euro, le sale tornano a respirare… E il nuovo fermento promette di portare grandi sorprese nei prossimi giorni.

Nel primo fine settimana di giugno, il box office italiano torna a respirare grazie a una combinazione di fattori: il traino di 'Lilo & Stitch', l'anteprima strategica di 'Dragon Trainer' e l'effetto calmierante di 'Cinema in festa', l'iniziativa che propone il biglietto a 3,50 euro fino al 12 giugno.

