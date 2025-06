Box Office ITALIA | Buona la prima di Cinema in Festa

Il weekend dal 5 all’8 giugno ha regalato un sorriso al cinema italiano, grazie anche al debutto di Cinema in Festa 2025. L’incasso complessivo di 3,62 milioni di euro, con oltre 1,22 milioni di biglietti venduti, testimonia un ritorno alla vitalità delle sale cinematografiche. Un segnale positivo che promette una stagione ricca di emozioni e di successi per il grande schermo nel nostro Paese.

Nella giornata di domenica è partita l'iniziativa Cinema in Festa, ed ovviamente l'incasso del Box Office ITALIA nel weekend ne ha giovato. Il fine settimana dal 5 all'8 giugno ha portato un po' di brio nel botteghino nazionale, non fosse altro per la partenza positiva domenica dell'iniziativa 2025 di Cinema in Festa. Secondo i dati offerti da CineGuru, infatti, l'incasso complessivo del weekend è stato 3.62 milioni di euro, con 1.22 milioni provenienti dalle 329 mila presenze a prezzi scontati. Lilo & Stitch è stato tra i film più avvantaggiati dall'evento a prezzi scontati. Nei quattro giorni (domenica inclusa) l'incasso del nuovo live action Disney è stato 1.

