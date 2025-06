Borseggiatrice all' outlet di Noventa ruba 1.500 euro di shekel israeliani da un portafoglio

In un tranquillo pomeriggio all'outlet di Noventa di Piave, un furto ingegnoso e audace ha scosso i visitatori. Una borseggiatrice astuta, probabilmente da tempo sulle sue tracce, ha sfruttato un momento di distrazione per sottrarre ben 1500 euro in shekel israeliani dal portafoglio di una cliente ignara. La scena si è svolta in pochi istanti, lasciando dietro di sé un territorio di insicurezza e mistero. Ma come ha fatto a mettere a segno il colpo senza essere vista?

Probabilmente stava osservando la sua vittima da un po' e quasi sicuramente, quando la donna borseggiata dieci giorni fa all'outley di Noventa di Piave ha aperto il portafoglio per fare dei pagamenti in qualche negozio nel parco commerciale, la malvivente che le ha tolto tutto poco dopo si era.

