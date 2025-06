Borse europee incerte tra negoziati USA-Cina sui dazi e oscillazioni a Milano

Le borse europee navigano in acque agitate, tra le tensioni sui dazi tra Usa e Cina e oscillazioni a Milano. Gli investitori restano cauti, soppesando le nuove negoziazioni e le loro possibili implicazioni. Tra le quotate italiane, Generali e Iveco registrano cali significativi, mentre spiccano in positivo St, Campari e Diasorin. La situazione rimane incerta, lasciando il mercato in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli scenari finanziari futuri.

I negoziati tra Stati Uniti e Cina sui dazi sono cominciati a Londra e sulle attese gli investitori preferiscono restare alla finestra. A Milano gli scostamenti sono stati un po' più evidenti con Generali (-2,15%) nel mirino, insieme a Iveco (-2,48%), Enel (-1,12%) e Leonardo (-1,06%). Sugli scudi invece St (+2,87%), Campari (+2,19%) e Diasorin (+1,9%). L'indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,1% alla chiusura di Londra. I titoli tecnologici hanno registrato un modesto rialzo dopo che gli Stati Uniti si sono dichiarati disposti a rimuovere le restrizioni su alcune esportazioni tecnologiche in cambio di assicurazioni che la Cina stia alleggerendo i limiti sulle spedizioni di terre rare.

