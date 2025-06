Borsa | Milano chiude in calo dello 0,35%

Chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento, ha perso lo 0,35% a 40.461 punti.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Le Borse europee continuano a mostrare segnali di positivitĂ , nonostante l'apertura di Wall Street si manifesti in calo, anche a seguito di un'inflazione, misurata dall'indice PCE, scesa al 2,1%. L'indice d'area del Vecchio Continente, il Stoxx 600,... Partecipa alla discussione

Borse europee, partenza sopra la paritĂ : a Piazza Affari sale #Stellantis (+0,5%) dopo ufficializzazione che l'italiano Antonio Filosa sarĂ il nuovo Ceo del gruppo +0,3% +0,2% +0,1% +0,1% A #Milano corre Tenaris +2,7%, bene anche Banco Bpm Partecipa alla discussione

Borsa oggi 9 giugno: Europa in calo, pesa l’attesa per il vertice Usa-Cina. Milano chiude a -0,35%, ma sopra i 40 mila punti – DIRETTA - A Piazza Affari spiccano i rialzi di Stm e i ribassi di Iveco e Generali. Leggi su firstonline.info