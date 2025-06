Borsa | Europa chiude in calo con energia e difesa

Le Borse europee chiudono in rosso, sorprendendo gli investitori con i cali di energia e difesa. Parigi, Francoforte e Milano hanno registrato perdite, mentre Londra e Madrid si sono mantenute pressoché stabili. In un contesto di mercato incerto, questi andamenti evidenziano come settori strategici possano influenzare l’intero panorama finanziario. Quali saranno le prossime mosse degli investitori in questa dinamica scena europea?

Le Borse in Europa, appesantite dai cali dei titoli dell'energia e della difesa, hanno chiuso in rosso. Parigi ha perso lo 0,17%, Francoforte lo 0,54%, Milano lo 0,35%. Londra (-0,06%) e Madrid (+0,01%) si riportano sulla parità nel finale ma con segno opposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa chiude in calo con energia e difesa

In questa notizia si parla di: Europa Energia Difesa Borsa

Il ritorno dell’energia nucleare in Europa - L'energia nucleare sta riemergendo in Europa come una delle soluzioni chiave per affrontare la crisi energetica e le sfide climatiche.

Borsa: Europa chiude in calo con energia e difesa - Le Borse in Europa, appesantite dai cali dei titoli dell'energia e della difesa, hanno chiuso in rosso. Leggi su ansa.it

Investimenti, l’Europa delle opportunità: cinque settori su cui scommettere - centrica e sempre più diversificata: ecco dove investire e su quali settori scommettere ... Leggi su quifinanza.it

Festival dell'Energia, Fitto: Europa deve investire su difesa come strumento di sicurezza e autonomia strategica - In occasione della XIII Edizione del Festival dell’Energia di Lecce, in programma fino al 31 maggio il Vicepresidente della Commissione ... Leggi su msn.com