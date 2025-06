Borsa | Europa chiude in calo con energia e difesa

Le Borse europee chiudono in rosso, segnate dalle flessioni nei settori energia e difesa, che pesano sui principali indici. Parigi, Francoforte e Milano registrano cali moderati, mentre Londra e Madrid si avvicinano alla parità , riflettendo un mercato incerto e sensibile alle news di settore. La volatilità di oggi sottolinea come anche i segmenti più strategici siano soggetti a rapide oscillazioni, invitando gli investitori a rimanere vigili in questa fase di incertezza.

Le Borse in Europa, appesantite dai cali dei titoli dell'energia e della difesa, hanno chiuso in rosso. Parigi ha perso lo 0,17%, Francoforte lo 0,54%, Milano lo 0,35%. Londra (-0,06%) e Madrid (+0,01%) si riportano sulla parità nel finale ma con segno opposto.

