Borsa di Tokyo in crescita | yen debole favorisce l' export attesi negoziati Cina-USA

La Borsa di Tokyo apre la settimana con slancio, grazie all’indebolimento dello yen che rafforza il settore export. L’attenzione degli investitori è rivolta ai negoziati tra Cina e Stati Uniti a Londra, che potrebbero influenzare ulteriormente i mercati. L’indice Nikkei registra un aumento dello 0,73%, toccando quota 38.018,52. Sul fronte valutario, lo yen si svaluta rispetto al dollaro, aprendo nuove prospettive di crescita e volatilità sui mercati asiatici.

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in aumento, in scia all'indebolimento dello yen che da slancio al settore export e in attesa dell'esito dei negoziati delle delegazioni di Cina e Stati Uniti in programma quest'oggi a Londra. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,73% a quota 38.018,52, con un guadagno di 276 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a svalutarsi sul dollaro scambiando a un livello di 144,60, e sull'euro poco sopra a 165.

