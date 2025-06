BOOM! Pier Silvio ha scelto il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque

Pier Silvio ha fatto la sua scelta: il nuovo volto di Pomeriggio Cinque sarà un uomo, segnando una svolta inattesa nel daytime di Canale 5. Escludendo nomi come Cesara Buonamici, Veronica Gentili e Signorini, la novità potrebbe riscrivere le dinamiche di Mediaset. Ma chi sarà il fortunato? Le sorprese sono dietro l’angolo, e la risposta potrebbe sorprendervi. Restate sintonizzati per scoprire il volto che cambierà il pomeriggio di Italia.

Non sarà Cesara Buonamici, non sarà nemmeno Veronica Gentili e neppure nessuno dei nomi femminili circolati nelle ultime settimane: Davide Maggio può anticiparvi che a prendere in mano le redini del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino sarà un uomo. E no, non sarà nemmeno Alfonso Signorini. Nessuno a Mediaset ha offerto ad Alfonso il contenitore pomeridiano di Canale 5, figuriamoci Pier Silvio. Chissà, invece, che non sia accaduto il contrario. L’unica cosa certa è che Berlusconi jr ha già scelto chi sarà al timone del programma Videonews in sostituzione di Myrta Merlino, impegnata in una prima serata su Rete4 nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it