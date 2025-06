Boom di astensionismo sul Lario | solo il 27?% dei comaschi ai referendum Como sfiora il 31?%

L'ultimo weekend ha registrato un vero e proprio boom di astensionismo sul Lario, con solo il 27% dei comaschi al voto rispetto a quasi il 31% di Como. Un dato che preoccupa, poiché nessun quesito ha superato il quorum necessario, evidenziando una partecipazione troppo bassa per rendere valida la consultazione. La mattinata di domenica 8 e lunedì 9 si è rivelata decisiva per il futuro della regione, ma i risultati sembrano indicare una crescente disaffezione.

