Bonus centri estivi domande aperte fino al 26 giugno Ecco il bando

Se state pensando a come garantire un’estate ricca di divertimento ed esperienze per i vostri piccoli, non perdere questa occasione! Fino al 26 giugno, tramite la piattaforma INPS, è possibile inviare le domande per il bonus centri estivi, un supporto fondamentale per le famiglie. Con l’uscita dalla scuola, i centri di aggregazione diventano il luogo ideale per socializzare e crescere, offrendo un’alternativa valida al welfare familiare. Scopriamo insieme come beneficiare di questa opportunità!

Da ieri e fino al 26 giugno sono aperte le domande tramite la piattaforma dell’Inps per la richiesta dei contributi per la partecipazione a centri estivi. Con la fine dell’anno scolastico per molti bambini, soprattutto nelle grandi città, si aprono le porte dei centri estivi. In affiancamento o in sostituzione del welfare familiare, i centri di aggregazione - tra strutture dedicate allo sport,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus centri estivi, domande aperte fino al 26 giugno. Ecco il bando

