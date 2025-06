Bonus bollette sconto di 200 euro nella fattura di giugno | chi può ottenerlo

A giugno, arriva il tanto atteso bonus bollette da 200 euro, un sostegno concreto per alleviare i costi di luce, gas e acqua. Automaticamente applicato in fattura, si aggiunge al bonus sociale per chi ha un Isee basso. Ma chi può beneficiarne? Scopriamolo insieme e come richiederlo, perché questa opportunità potrebbe fare la differenza nella tua gestione delle spese domestiche.

A giugno arriva finalmente il bonus bollette da 200 euro, un contributo straordinario pensato per alleggerire i costi delle utenze domestiche di luce, gas e acqua. Il beneficio è erogato automaticamente in bolletta, e si somma al bonus sociale giĂ previsto per chi ha un Isee basso. Vediamo i requisiti e come richiederlo. A chi spetta il bonus bollette da 200 euro. Bolletta dell’elettricitĂ (Imagoeconomica). Il contributo una tantum spetta alle famiglie che hanno un Isee inferiore a 25 mila euro. Il contributo è previsto per le seguenti fasce di reddito: Isee tra 9.530 e 15 mila euro con meno di quattro figli a carico; Isee tra 15 mila e 25 mila euro con meno di quattro figli a carico; Isee tra 20 mila e 25 mila euro con almeno quattro figli a carico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus bollette, sconto di 200 euro nella fattura di giugno: chi può ottenerlo

