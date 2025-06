Bonny+Hojlund l’Inter sogna il doppio colpo! Un fattore – Sky

L'Inter guarda al futuro con ambizione, puntando forte su due stelle: Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e soddisfare le aspettative di Cristian Chivu, i nerazzurri cercano di mettere a segno un doppio colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Ma quali ostacoli attendono i nerazzurri nel concretizzare questi sogni di mercato? Scopriamolo insieme.

Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund rappresentano i due principali obiettivi dell’Inter per l’estate. Per arrivare al primo, i nerazzurri sperano di far leva su un fattore. DUE OBIETTIVI – Con Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund l’Inter sogna di assicurare al suo nuovo tecnico Cristian Chivu due attaccanti di qualità in vista della prossima stagione. Le situazioni relative ai due centravanti sono diverse, sia dal punto di vista dei costi sia da quello degli ostacoli alla conclusione positiva dell’affare. Nel primo caso, il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con la presenza di Chivu che potrebbe essere fondamentale per prevalere sul Napoli ai fini dell’ingaggio del francese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny+Hojlund, l’Inter sogna il doppio colpo! Un fattore – Sky

