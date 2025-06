Bonny Inter l’operazione last minute col Parma si fa difficile ma Ausilio non molla! Ad Appiano c’è quella convinzione su di lui

L'operazione Bonny tra Inter e Parma si fa complessa, ma Ausilio non molla. Nonostante le sfide dell'ultimo minuto, la squadra nerazzurra è convinta di portare a termine l'affare prima della chiusura della finestra di mercato, prevista domani sera. La corsa contro il tempo infiamma il duello tra i club, alimentando speranze e tensioni. Riusciranno i nerazzurri a regalarsi l’attaccante francese prima del deadline?

Bonny Inter, l'operazione last minute col Parma si fa difficile ma Ausilio non molla! Ad Appiano c'è quella convinzione sull'attaccante francese. Gli uomini del mercato Inter hanno fretta di chiudere l'affare Bonny col Parma. La finestra di mercato extra prima dell'inizio del Mondiale per Club si chiuderà domani sera e, al momento, la possibilità di poter trovare l'intesa con i ducali in poco più di 24 ore sembra piuttosto remota. Come spiega la Gazzetta dello Sport, tuttavia, la punta francese rimarrebbe a prescindere un obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione così come Hojlund. BONNY INTER – « Ma il direttore sportivo Ausilio si muove anche su altri fronti.

