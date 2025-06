Bonny è il profilo ideale per l’attacco dell’Inter! Chivu può aiutare

L’Inter guarda al futuro con entusiasmo, e il profilo di Bonny 232 sembra essere l’ideale per rinforzare l’attacco. Con Cristian Chivu alla guida, la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, aprendo le porte a un nuovo capitolo per i nerazzurri. Il francese, giovane e dal potenziale promettente, si prepara a vivere il suo primo mondiale per club, portando energia e freschezza alla squadra. L’attesa cresce: il sogno di Bonny all’Inter sta diventando sempre più vicino.

All'Inter è stato più volte accostato Ange-Yoan Bonny. Con l'approdo in panchina di Cristian Chivu, la trattativa potrebbe trovare una svolta in questi giorni. IDENTIKIT IDEALE – L'Inter e Ange-Yoan Bonny potrebbero vivere insieme la prima volta nel mondiale per Club che si terrà il 18 giugno contro il Monterrey. L'attaccante francese è l'identikit perfetto per rinnovare il parco attaccanti ad un costo accessibile. Saranno aggiunti giovani forti e di prospettiva all'attuale gruppo squadra. Con il Parma Bonny ha segnato 6 reti in 37 partite siglando anche 4 assist. Numeri molto simili nella stagione passata 20232024 in Serie B, nella quale ha realizzato 5 reti e 7 assist.

