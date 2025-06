Bonino e compagni affogano il dispiacere per il referendum fallito al Soho House il club più esclusivo di Roma

Bonino e i suoi compagni si sono lasciati conquistare dalla delusione al Soho House, il club più esclusivo di Roma e uno dei più ambiti al mondo. Situato nel cuore di San Lorenzo, questo prestigioso circolo, fondato dal miliardario Nick Jones, rappresenta un simbolo di élite e raffinatezza. Tuttavia, dietro il suo fascino si celano intriguing alleanze e storie intricanti che vale la pena esplorare...

Si chiama Soho House, sorge nel quartiere San Lorenzo e ospita il club più esclusivo di Roma e uno dei più ambiti d’Italia e del mondo. Appartiene a una catena di circoli esclusivi fondata dal miliardario londinese Nick Jones, e che vede come socio di maggioranza Ron Burkle, imprenditore amico della famiglia Clinton, sostenitore del partito democratico, balzato alle cronache per i suoi viaggi con Jeffrey Epstein. Per essere soci del Soho House bisogna pagare un abbonamento che costa almeno un paio di stipendi di un metalmeccanico (magari di quelli iscritti alla Cgil di Landini). Soho House: Bonino e compagni affogano il dispiacere nel club esclusivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it