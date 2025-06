Bonimba e la Nazionale | Spalletti uomo sbagliato Ci serve un Ct giovane

Bonimba e la Nazionale: un legame indissolubile tra storia e crisi. Roberto Boninsegna, icona del calcio italiano, riflette sul ruolo di Spalletti e sull'eterna sfida di rinnovare il nostro movimento calcistico. Una analisi lucida che va oltre il risultato sul campo, evidenziando come spesso il problema sia di natura socioculturale. In un mondo in evoluzione, l'Italia ha bisogno di un nuovo capitano: un giovane che possa ridare slancio e futuro alla nostra amata maglia azzurra.

Roma, 9 giugno 2025 –?? “Umanamente mi dispiace, ma non c’erano alternative: Spalletti era l’uomo sbagliato per il ruolo di ct. Dopo di che, temo che la crisi storica del calcio Azzurro non si risolva cambiando l’ennesimo allenatore. PerchĂ© qui il problema è socioculturale.” Roberto Boninsegna, detto Bonimba, appartiene alla storia migliore della Nazionale. Con Paolo Rossi (1982) e Colaussi (1938), vanta un record: ha fatto gol in semifinale e in finale ai Mondiali. Che forse guarderemo un’altra volta in televisione. “Io ci sono riuscito nel 1970 – sospira il centravanti dell’Inter e della Juve –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bonimba e la Nazionale: “Spalletti uomo sbagliato. Ci serve un Ct giovane”

