Bologna strappa collane a tifoso col figlio e lo acceca con spray | arrestato 25enne 20 furti in un giorno

Un episodio sconcertante scuote Bologna: un giovane di 25 anni ha messo a segno ben 20 furti in un solo giorno, tra cui uno ai danni di un tifoso colto di sorpresa da uno strappo violento e un colpo di spray urticante. La sua escalation di violenza e furti ha portato all’arresto, ma mette in luce la crescente pericolosità della criminalità urbana. Continue reading to understand come l’insicurezza stia aumentando nella città emiliana.

Un giovane è stato arrestato a Bologna per furto con strappo ai danni di un tifoso, utilizzando uno spray urticante durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, strappa collane a tifoso col figlio e lo acceca con spray: arrestato 25enne, 20 furti in un giorno

In questa notizia si parla di: Bologna Tifoso Spray Arrestato

Bologna, il Mea Culpa di Fabio Poli: «Italiano? Il mio primo giudizio era sbagliato, da tifoso felice di ricredermi» - Fabio Poli, ex calciatore del Bologna, si scusa pubblicamente per il suo giudizio iniziale su Vincenzo Italiano.

Festa del Bologna, spray urticante per rapinare un tifoso durante la parata, arrestato 26enne - Per mettere a segno il colpo ha usato la bomboletta proibita contro la vittima e sua figlia. Leggi su msn.com

Bologna, strappa collane a tifoso col figlio e lo acceca con spray: arrestato 25enne, 20 furti in un giorno - Un giovane è stato arrestato a Bologna per furto con strappo ai danni di un tifoso, utilizzando uno spray urticante durante i festeggiamenti. Leggi su virgilio.it

Festa del Bologna, alla parata per la Coppa Italia tifoso tifoso rapinato e aggredito con lo spray urticante: arrestato 26enne - L'uomo stava festeggiando con la figlia 17enne all'incrocio tra viale Vicini e via Saffi quando ha sentito strapparsi via due collanine che aveva al collo e si è visto spruzzare contro dello spray urt ... Leggi su corrieredibologna.corriere.it