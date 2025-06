Bologna scatto per trattenere Beukema | pronto rinnovo con ingaggio da top player

Bologna si mobilita per blindare Sam Beukema, autentico pilastro della difesa rossoblù. Con un rinnovo pronto e un ingaggio da top player, il club punta a consolidare il suo valore e trattenere un talento in crescita. L'operazione dimostra la ferma volontà di Bologna di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, assicurandosi che i migliori siano ancora sotto le proprie insegne. La trattativa è in corso: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

