Bologna la Run 5.30 si prepara a colorare la città Anche Prodi allo start

Bologna, 9 giugno 2025 – “La Run 5.30 colora la città”. Musica e parole di Roberta Li Calzi, l’assessora allo sport che non è mai mancata all’appuntamento della celebre corsa – da quando era ancora consigliera – e che, venerdì 13 giugno, alle 5,30, sarà al suo posto, in Piazza Nettuno per l’edizione numero. della Run 5,30. Perché i puntini di sospensione? Perché il dubbio sul numero delle edizioni resta, come ricorda Donatella Draghetti, dirigente Uisp. “Quelle ufficiali – sorride – sono tredici, ma nella stagione del primo Covid, in modo carbonaro, prima di Natale, ne facemmo un’altra. Forse una ventina, tutti distanziati e in modo corretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it