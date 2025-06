Bmw X3 M50 | il Suv mostra i muscoli

La BMW X3 M50 si presenta come il perfetto connubio tra potenza e lusso, mostrandosi compatta e sofisticata senza rinunciare alla forza bruta. Con il suo motore potente e le linee aerodinamiche, questa SUV è pronta a conquistare ogni strada, offrendo prestazioni da vera sportiva e un comfort di livello superiore. Capace di ospitare famiglie e avventure, la X3 M50 si prepara a ridefinire il concetto di SUV d’élite.

La nuova generazione della Bmw X3 ha debuttato nel 2024 con forme più lisce e levigate, ma sempre robuste e muscolose. Al vertice della gamma si colloca la versione M50, quella più sportiva, che sotto al cofano è dotata di un propulsore 3.0 sei cilindri in linea mild hybrid da 398 Cv, che la spinge da 0 a 100 kmh in soli 4,6 secondi. Prestazioni da sportiva vera, che però non pregiudicano il comfort da grande viaggiatrice capace di ospitare comodamente cinque adulti. La M50 è proposta a partire da 91.200 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it