Blumhouse rilancia saw | una nuova era per il franchising dopo 21 anni

Dopo oltre due decenni, il franchise di Saw si prepara a una nuova alba grazie a Blumhouse, che rilancia il celebre horror. Con la recente accoglienza calorosa di Saw X e indicazioni di un futuro incerto per Saw XI, il mondo del cinema attende con trepidazione le prossime mosse. Le speculazioni crescono, ma una cosa è certa: questa rinascita potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui viviamo e percepiamo il terrore.

Il franchise di Saw sta attraversando un momento di importante evoluzione, con novità che potrebbero segnare una svolta positiva per l'intera serie. Dopo il successo di Saw X, acclamato dalla critica e con ottimi risultati al botteghino, si sono susseguite voci riguardanti la possibile cancellazione di Saw XI. Mentre Lionsgate non ha confermato ufficialmente questa decisione, ha comunque rimosso il film dal calendario delle uscite, alimentando i sospetti su un destino incerto della produzione. Recentemente, un nuovo sviluppo ha riacceso l'interesse: la acquisizione dei diritti del franchise da parte di Blumhouse.

