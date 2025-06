Blackout improvviso nella notte diverse zone senza luce | interviene l' Enel

Un’improvvisa oscurità ha avvolto diverse zone della città durante la notte, lasciando senza luce cittadini e attività sospese. Poco dopo mezzanotte di lunedì 9 giugno, un blackout improvviso ha interessato un’ampia area tra via Marchese di Villabianca e via Sampolo, durando circa venti minuti. Fortunatamente, l’Enel è intervenuta prontamente per ripristinare il servizio. Restate con noi per scoprire aggiornamenti e misure di sicurezza adottate in queste situazioni imprevedibili.

Poco dopo mezzanotte di oggi, lunedì 9 giugno, e per circa una ventina di minuti, una vasta area della città è rimasta al buio a causa di un improvviso blackout. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l’interruzione ha colpito la zona di via Marchese di Villabianca e parte di via Sampolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Blackout improvviso nella notte, diverse zone senza luce: interviene l'Enel

