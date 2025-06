Black Blues Brothers a ri-creazione | festa del teatro

Preparati a vivere un'esperienza unica con Black Blues Brothers, i cinque acrobati kenioti capaci di emozionare e stupire in ogni palco. La loro performance, ricca di musica, capriole e piramidi umane, trasforma la festa del teatro in un vero e proprio viaggio tra arte, energia e spettacolo. Un evento imperdibile che ti lascerà senza fiato, celebrando la magia dell'acrobazia e della passione. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria creazione!

I Black Blues Brothers sono cinque acrobati kenioti i cui spettacoli vanno in scena da anni in prestigiosi teatri e nei più grandi festival di tutto il mondo. Con una forte componente musicale e uno straordinario repertorio di capriole, piramidi umane, acrobazie con fuoco e virtuosismi del corpo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Black Blues Brothers a ri-creazione: festa del teatro

