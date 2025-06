Bitcoin Family chi sono e quali sono le loro strategie

La Bitcoin Family, composta da Didi Taihuttu, sua moglie Romaine e le loro tre figlie, ha rivoluzionato il concetto di stabilità finanziaria abbandonando tutto nel 2016 per puntare sulla regina delle criptovalute. Venduto ogni bene, hanno scelto un’esistenza nomade, affidandosi alla decentralizzazione e alle opportunità del mondo digitale. La loro filosofia? «La flessibilità è la chiave per vivere liberi e indipendenti in un’epoca di cambiamenti rapidissimi».

Nel 2016 hanno venduto tutto in cambio di Bitcoin: casa, conto in banca e qualsiasi loro avere per puntare sulla regina delle criptovalute, che all’epoca valeva circa 900 dollari. Da allora sono senza dimora fissa, girano il mondo a tempo pieno e rimangono completamente decentralizzati da ogni sistema bancario. Sono Didi Taihuttu, la moglie Romaine e le loro tre figlie Joli, Juna e Jessa, anche noti come la Bitcoin Family. «La flessibilità è la nuova stabilità» è il loro motto sul sito ufficiale che da sei anni scandisce ogni loro mossa. Con il loro blog e vlog, intervistano persone e aziende nelle varie parti del mondo, cercando di diffondere l’utilizzo della blockchain e del denaro virtuale e di raccontare la loro esperienze e quella di altri investitori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bitcoin Family, chi sono e quali sono le loro strategie

In questa notizia si parla di: Sono Bitcoin Family Strategie

Bitcoin: Come una famiglia ha rivoluzionato la sicurezza delle chiavi private - La famiglia Taihuttu, conosciuta come la Bitcoin Family, ha adottato una strategia innovativa dopo una serie di attacchi mirati. Leggi su msn.com

Hanno nascosto il loro tesoro su 4 continenti: ecco la folle strategia della 'Bitcoin Family' - Dopo eventi inquietanti, la Bitcoin Family ha adottato un sistema estremo per proteggere i propri fondi digitali. Leggi su hwupgrade.it

La Bitcoin Family teme i rapimenti e si protegge: più sicurezza, meno visibilità - Dopo aver ricevuto minacce e messaggi inquietanti, Didi Taihuttu ha completamente rivisto la sicurezza della famiglia: niente più wallet hardware, ma un sistema ibrido che combina strumenti digitali e ... Leggi su milanofinanza.it