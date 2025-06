bisogna proteggere gli oceani inquinati surriscaldati e sovrasfruttati questo il tema della terza conferenza onu dal 9 al 13 giugno

Gli oceani, cuore pulsante del nostro pianeta, sono oggi minacciati da inquinamento, surriscaldamento e sfruttamento eccessivo. Dal 9 al 13 giugno, a Nizza, leader mondiali e esperti si riuniranno per affrontare questa emergenza globale durante la terza Conferenza ONU sugli Oceani. È il momento di agire con decisione: il futuro degli ecosistemi marini e della vita sulla Terra dipende dalle nostre azioni immediate e condivise.

R oma, 6 giu. (askanews) – Settanta leader mondiali e migliaia di delegati, scienziati e rappresentanti di ong si riuniranno a Nizza, in Francia, dal 9 al 13 giugno per la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. La posta in gioco è alta, poiché è urgente proteggere gli oceani, inquinati, surriscaldati e sovrasfruttati. Nelle immagini aeree rifiuti di plastica ammassati sulla spiaggia di Kedonganan, a Bali (Indonesia), il 30 dicembre mostrati dall'ong ambientalista Sungai Watch, uno dei tanti video di denuncia dello stato disastroso in cui versano i nostri mari.