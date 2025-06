Bimbo di 9 mesi resta grave nuovi rilievi in casa | si indaga sull' ora col compagno della madre

Un caso che ha sconvolto tutta la comunità di Vibonati: un bambino di soli 9 mesi si trova in condizioni critiche, mentre le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro si intensificano. Nuovi rilievi emersi in casa e l’attenzione si concentra sull’ora in cui il compagno della madre era presente. Potrebbe essere arrivato un punto di svolta: cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda? Le risposte potrebbero emergere a breve.

Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo di 9 mesi di Vibonati da venerdì scorso ricoverato, in gravissime condizioni, nell'ospedale Santobono di Napoli. L'attenzione degli inquirenti si sta.

