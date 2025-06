Bimbo di 9 mesi in coma sentita di nuovo la madre | Dichiarazioni contraddittorie

Il caso di Pietro, il bimbo di 9 mesi in coma con lesioni gravissime, continua a sconvolgere l’opinione pubblica. Sentite di nuovo la madre, le dichiarazioni si sono rivelate contraddittorie, alimentando dubbi e interrogativi sulla veridicità delle sue parole. Le indagini, ancora in corso, puntano a fare luce su un episodio che ha scosso una comunità intera, lasciando tutti in attesa di una verità che possa finalmente chiarire quanto accaduto.

Proseguono le indagini sul caso di Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato al Santobono di Napoli in coma, con lesioni gravissime, dopo essere arrivato all’ospedale di Sapri lo scorso giovedì. Oggi, nella caserma dei carabinieri di Vibonati, si è svolto un nuovo ciclo di interrogatori disposti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimbo di 9 mesi in coma, sentita di nuovo la madre: "Dichiarazioni contraddittorie"

In questa notizia si parla di: Mesi Coma Bimbo Sentita

Undici concerti in due mesi, l'Arena è pronta: tra gli ospiti Alfa, Gabbani, Ranieri e i Coma Cose - L'Arena della Regina di Cattolica si prepara a un'estate 2025 indimenticabile, con undici concerti in due mesi che accoglieranno grandi nomi della musica, tra cui Alfa, Gabbani, Ranieri e i Coma Cose.

Bimbo di nove mesi in coma, oggi nuovi interrogatori - Da quanto emerso le lesioni riscontrate sul corpo del bambino, fratture multiple a testa, femore, costole e collo, non sarebbero compatibili con un singolo episodio, ma farebbero pensare a traumi subi ... Leggi su ansa.it

Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche, interrogata di nuovo la madre. «Le lesioni sul corpo non sono compatibili con un singolo episodio» - Al via una serie di interrogatori a Vibonati, nel Salernitano, nell'ambito dell'inchiesta che sta cercando di chiarire le circostanze che hanno condotto al ricovero in coma il piccolo ... Leggi su leggo.it

Bimbo di 9 mesi in coma, sentita di nuovo la madre: "Dichiarazioni contraddittorie" - L’inchiesta, ancora in fase istruttoria, ruota al momento attorno alla madre e al suo attuale convivente ... Leggi su napolitoday.it