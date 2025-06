Bimbo di 9 mesi grave al Santobono con fratture al cranio | per un’ora è stato solo col patrigno

Un dramma che scuote la comunità di Vibonati: un neonato di appena 9 mesi, gravemente ferito con fratture al cranio, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santobono di Napoli. Solo con il patrigno al suo fianco per oltre un’ora, il piccolo affronta condizioni sanitarie estreme in un quadro di vulnerabilità e speranza. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela e sulla sicurezza dei più piccoli, lasciando tutti in trepidante attesa di sviluppi.

Resta stabile, ma in condizioni sanitarie estremamente critiche, il neonato di 9 mesi originario di Vibonati (Salerno) ricoverato d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli lo scorso venerdì 6 giugno. Il piccolo era stato inizialmente portato dai genitori all'ospedale di Sapri e da lì trasferito in elicottero, data la gravità delle sue condizioni.

