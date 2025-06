Bimbo di 9 mesi grave a Napoli imminente svolta nelle indagini

Potrebbe essere giunta al capolinea l’oscura vicenda del piccolo di appena 9 mesi, ricoverato in condizioni critiche a Napoli. Le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro stanno compiendo passi decisivi, analizzando i video delle telecamere di sorveglianza per svelare la verità. La comunità attende con trepidazione una svolta che possa portare giustizia e chiarezza su quanto accaduto al piccolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro (Potenza) che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo di 9 mesi di Vibonati (Salerno) da venerdì scorso ricoverato, in gravissime condizioni, nell’ospedale Santobono di Napoli. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sui video acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona circostante l’abitazione in cui il bimbo, la madre e il compagno di quest’ultima vivono, all’interno del villaggio Le Ginestre, in via del Mare, a Villammare, frazione marina di Vibonati, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo di 9 mesi grave a Napoli, imminente svolta nelle indagini

In questa notizia si parla di: Bimbo Mesi Napoli Svolta

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

Bimbo di 9 mesi grave a Napoli, imminente svolta nelle indagini - Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro (Potenza) che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo di 9 mesi di Vibonati (Salerno) da venerdì s ... Leggi su ansa.it

Bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono, come sta: peggiorano le sue condizioni - Sono peggiorate, nel corso della giornata, le condizioni di Pietro, il piccolo di nove mesi ricoverato al Santobono di Napoli per gravissime lesioni cerebrali dopo un precedente ricovero al ... Leggi su ilmattino.it

Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche, indagini in corso - Restano estremamente critiche le condizioni del piccolo Pietro, il neonato di appena nove mesi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, con una prognosi che resta s ... Leggi su ansa.it