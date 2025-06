Bimbo cade in piscina e batte con la schiena trasferito in ospedale | si è fratturato alcune vertebre

Un incidente spaventoso a Porlezza scuote la comunità: un bambino cade accidentalmente in piscina presso il Camping International, riportando gravi ferite alla schiena e fratture vertebrali. La sua condizione, che desta grande preoccupazione, richiede un intervento immediato e cure specialistiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari pregano per una pronta ripresa del piccolo. La sicurezza nei luoghi pubblici deve essere sempre prioritaria.

A Porlezza (Como) un bambino è caduto in piscina all'interno del camping International. Ha riportato un importante trauma alla schiena. Avrebbe difficoltà a muovere le gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

