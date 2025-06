Bimbi e genitori vittime della dipendenza da smartphone Seduce la mente ma la mette a rischio

In un mondo ipnotizzato dalla tecnologia, bambini e genitori rischiano di perdere il contatto con la realtà. Lo smartphone, seducente e onnipresente, attrae le menti giovani, ma a quale prezzo? La dipendenza crescente mette a rischio le funzioni cognitive, comunicative e relazionali, creando un’ombra su un futuro più autentico. È urgente riflettere e intervenire per proteggere le nuove generazioni—prima che siano loro a perdere la vera essenza della vita.

Milano – “La mente viene sedotta: si entra dentro lo smartphone. Ci conquista perché possiamo averlo sempre con noi, ma la vita così si “restringe“, deperiscono le funzioni cognitive, comunicative e creative. Ci si rifugia lì, a discapito delle relazioni”. Franco De Masi, psichiatra e psicanalista, già presidente del Centro Milanese di Psicanalisi, è l’autore di No Smartphone - Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti (Piemme). Professor Masi, il tema è ancora al centro del dibattito, tra petizioni e proposte di legge. Che contributo può dare un approccio psicanalitico? “Oltre a occuparci del fenomeno dal punto di vista sociale ed educativo, insieme a sociologi e psicoterapeuti che si occupano di adolescenti, cerchiamo di capire cosa succede nella nostra mente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimbi (e genitori) vittime della dipendenza da smartphone. “Seduce la mente, ma la mette a rischio”

In questa notizia si parla di: Smartphone Mente Bimbi Genitori

I genitori imbambolati davanti allo smartphone: cos'è la tecnoferenza, e perché tutti ci dobbiamo preoccupare - Sempre di più ci scopriamo calamitati dal gong delle notifiche: ecco osa succ ... Leggi su msn.com

"No smartphone", il libro-guida per proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti - Il saggio di Franco De Masi "No smartphone" arriva in libreria: una guida per proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti ... Leggi su msn.com

Come proteggere il cervello dei nostri figli dallo smartphone - L'obiettivo di De Masi è esplicitato nel sottotitolo: "Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti" ... Leggi su msn.com