Bimba trovata morta con la madre a Villa Pamphili forse strangolata La donna morta 4 giorni prima | analisi sui tatuaggi

Una tragedia sconvolgente scuote Villa Pamphili: una bambina e la madre sono state trovate senza vita, forse vittime di strangolamento. La donna sarebbe deceduta quattro giorni prima rispetto alla piccola. Le indagini si concentrano sull'analisi dei tatuaggi e si attendono i risultati del DNA per chiarire l’identità di entrambe. Un mistero che ha profondamente colpito l’intera comunità , lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità dietro questa drammatica vicenda.

L'ipotesi degli inquirenti dopo l'autopsia. Si attendono risultati del Dna per accertare l'identità della piccola e della madre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bimba trovata morta con la madre a Villa Pamphili, «forse strangolata». La donna morta 4 giorni prima: analisi sui tatuaggi

In questa notizia si parla di: Morta Madre Bimba Trovata

Bimba di 6 anni non va a scuola, maestre danno l’allarme: vegliava la madre morta in casa da ore - Una tragica scoperta ha sconvolto Trieste, dove una bambina di 6 anni è stata trovata in lacrime accanto alla madre, morta da ore.

Donna e neonata trovate morte a Roma sarebbero madre e figlia, autopsia: no lesioni esterne. La mamma e la piccola sarebbero originarie dell'est Europa. https://rainews.it/articoli/2025/06/roma-bimba-di-pochi-mesi-trovata-morta-a-villa-pamphili-9b372990-f Partecipa alla discussione

Roma, identificate la donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphili: l’ipotesi del legame madre e figlia. Si cerca un uomo Partecipa alla discussione

Villa Pamphili, bimba trovata morta con la madre: ipotesi strangolamento - La bimba trovata morta insieme alla madre a Villa Pamphili a Roma potrebbe essere stata strangolata. Leggi su lapresse.it

Villa Pamphilj, la bimba forse è stata strangolata: i primi risultati dell'autopsia. Sul corpo della madre tatuaggi vistosi - Vertice in Procura a Roma tra gli inquirenti che indagano sul caso del ritrovamento dei corpi di una donna di 40 anni e una bambina di sei mesi a Villa Pamphili. Leggi su ilmattino.it

Villa Pamphili, la bimba trovata morta forse è stata strangolata: i primi risultati dell'autopsia - Vertice in Procura a Roma tra gli inquirenti che indagano sul caso del ritrovamento dei corpi di una donna di 40 anni e una bambina di sei mesi a Villa Pamphili. Leggi su ilmessaggero.it