Bimba e donna trovate morte nuovo sopralluogo Questura diffonde immagini tatuaggi

Un'oscura vicenda sconvolge Roma: il ritrovamento dei corpi di una donna e di una bambina a Villa Pamphili ha scosso la città. Durante un vertice in Procura, gli inquirenti hanno analizzato dettagliatamente le immagini dei tatuaggi della vittima, cercando di fare luce su un caso carico di mistero. La ricerca della verità prosegue, con l'obiettivo di svelare ogni segreto celato dietro questa tragica vicenda.

Vertice in Procura a Roma tra gli inquirenti che indagano sul caso del ritrovamento dei corpi di una donna e una bambina mesi a Villa Pamphilj. All'incontro, per fare il punto sulle indagini, presenti il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il sostituto Antonio Verdi e i vertici della Squadra Mobile. Diffuse dalla Questura di Roma le immagini con la ricostruzione dei tatuaggi presenti sul corpo della donna il cui cadavere è stato trovato a circa duecento metri dal corpicino di una bimba di pochi mesi. Si tratta, in particolare, di una rosa sul piede destro vicino al malleolo, di un disegno floreale con una stella sulla fascia addominale e di un surf con un teschio sul braccio destro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bimba e donna trovate morte, nuovo sopralluogo. Questura diffonde immagini tatuaggi

