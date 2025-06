Bimba di 3 anni investita da un’auto in retromarcia è grave | portata in ospedale con l’elicottero

Una tragedia sfiorata nel Cremonese: una bambina di soli 3 anni è stata investita in un parcheggio, e le sue condizioni sono gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Bergamo. La comunità si stringe nel dolore e nella speranza per la sua pronta ripresa. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Una bimba di tre anni è stata travolta da un'auto in un parcheggio nel Cremonese nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno. Le sue condizioni sono gravi: soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Bimba Anni Auto Ospedale

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.

Morto a 2 anni al Bambino Gesù. La procura: “I tre periti hanno mentito” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/05/17/news/morto_a_due_anni_bambino_gesu_tre_periti_hanno_mentito-424273495/?rss&ref=twhl… Partecipa alla discussione

Bimba di 4 anni investita a Tradate: trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo Partecipa alla discussione

Bimba di 3 anni investita da un’auto in retromarcia, è grave: portata in ospedale con l’elicottero - Una bimba di tre anni è stata travolta da un'auto in un parcheggio nel Cremonese nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno ... Leggi su fanpage.it

Bimba di 3 anni investita da un'auto in retromarcia in un parcheggio a Cremosano: è grave - Una bambina di tre anni è stata travolta da un'auto intorno alle 19 in un parcheggio a Cremosano, in provincia di Cremona. Leggi su msn.com

Bimba di tre anni travolta da auto a Cremona: è grave - Il conducente era probabilmente in retromarcia e non si è accorto della piccola ... Leggi su milano.repubblica.it