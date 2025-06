Billy Joel cancella il tour mondiale dopo la diagnosi di idrocefalo | di cosa si tratta?

Billy Joel, leggendario cantante e pianista americano, ha annunciato la sospensione del suo tour mondiale dopo essere stato diagnosticato con idrocefalo a pressione normale. Una condizione che, seppur meno nota, richiede attenzione e cura adeguata. L’artista di hit senza tempo come Piano Man e Vienna si prende una pausa forzata per affrontare questo delicato problema di salute, dimostrando ancora una volta il suo grande spirito e impegno verso i propri fan.

Pausa forzata per problemi di salute. Il protagonista di questa storia è il noto cantante, pianista e compositore americano Billy Joel, 76 anni. L'artista di hit senza tempo come Piano Man e Vienna ha comunicato ai suoi fan di dover interrompere la tournée mondiale in corso a causa di una diagnosi medica da non sottovalutare: idrocefalo a pressione normale. Questa patologia, che comporta un accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello, ha causato a Billy Joel problematiche a udito, vista ed equilibrio, peggiorate dalle performance live. L'ultimo concerto dell'artista, avvenuto il 22 febbraio al Mohegan Sun in Connecticut, si è concluso con una caduta sul palco: Billy Joel è riuscito comunque a terminare il set, ma il malessere era evidente.

