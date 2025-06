Billie Eilish e Nat Wolff baci a Venezia | è nato un amore?

Il romanticismo tra Billie Eilish e Nat Wolff ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, nato tra le affascinanti calli di Venezia e alimentato da momenti passati tra New York e i set cinematografici. La loro storia, avvolta da un’aura di mistero e discrezione, dimostra come due anime possano incontrarsi e innamorarsi lontano dai riflettori. Un amore che, nonostante la riservatezza, continua a emozionare molti.

La cantante e l’attore si sono conosciuti durante le riprese di un videoclip. Poi le serate a New York, una sindrome in comune e la volontà di restare in silenzio sulle questioni di cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Billie Eilish e Nat Wolff, baci a Venezia: è nato un amore?

