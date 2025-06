Billie Eilish | chi è Nat Wolff il suo nuovo presunto flirt con cui ha tantissime cose in comune

Il gossip infiamma Venezia: Billie Eilish, la stella dei nostri tempi, è stata paparazzata in un momento intimo con Nat Wolff, il noto attore e cantante 30enne. I due si sono scambiati un bacio su un balcone, lasciando tutti a chiedersi se tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Scopriamo cosa li unisce e cosa potrebbe riservare questa intrigante liaison.

La popstar è stata pizzicata mentre si scambiava un bacio su un balcone a Venezia con un volto familiare. Ecco cosa sappiamo sul 30enne che avrebbe fatto breccia nel cuore della cantante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Billie Eilish: chi è Nat Wolff, il suo nuovo presunto flirt, con cui ha tantissime cose in comune

In questa notizia si parla di: Billie Eilish Wolff Presunto

Billie Eilish e la potenza di essere sé stessi: cronaca di una notte ad Amsterdam con la voce della generazione z - Nella magica atmosfera di Amsterdam, abbiamo seguito la voce della generazione Z: Billie Eilish. In attesa della sua tappa italiana a Bologna, abbiamo esplorato il legame unico tra l'artista e i suoi fan, scoprendo come la sua autenticità e il suo messaggio di essere sé stessi risuonino profondamente.

Billie Eilish: chi è Nat Wolff, il suo nuovo presunto flirt, con cui ha tantissime cose in comune - Le voci di una presunta frequentazione con Billie Eilish erano iniziate a circolare qualche tempo prima della foto della fuga romantica nella città italiana dell’amore. Leggi su vanityfair.it

Billie Eilish e Nat Wolff, baci a Venezia: è nato un amore? - Poi le serate a New York, una sindrome in comune e la volontà di restare in silenzio sulle questioni di cuore ... Leggi su vanityfair.it

Billie Eilish in atteggiamenti intimi con Nat Wolff: la foto del bacio su un balcone a Venezia - Billie Eilish sarebbe coinvolta in una storia d’amore con Nat Wolff, attore e cantante. Leggi su fanpage.it