Bilancio positivo per il progetto Figc | Vaselli Valentino elogia club e giovani calciatori

Il bilancio della stagione per la Figc di Vaselli Valentino è più che positivo, con risultati sorprendenti e giovani talenti cresciuti nel nostro vivaio. Il responsabile tecnico territoriale esprime gratitudine verso i club e sottolinea l'importanza di un impegno collettivo per il futuro del calcio italiano. “Prima di tutto credo sia opportuno fare un enorme ringraziamento alle società – dice Vaselli –. Stiamo attraversando una fase in cui i club professionistici e quelli dilettanti dovranno...”

Tempo di bilanci di fine stagione per il responsabile tecnico territoriale della Figc Vaselli Valentino (nella foto qui accanto) al termine di una annata sportiva importante per i frutti raccolti grazie alla collaborazione con i tanti club coinvolti. "Prima di tutto credo sia opportuno fare un enorme ringraziamento alle società – dice Vaselli -. Stiamo attraversando una fase – spiega – in cui i club professionistici e quelli dilettanti dovranno ancora di più amalgamarsi per cercare di curare sotto ogni aspetto la crescita di ogni singolo calciatore. C’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte di tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bilancio positivo per il progetto Figc: Vaselli Valentino elogia club e giovani calciatori

In questa notizia si parla di: Vaselli Club Figc Valentino

Bilancio positivo per il progetto Figc: Vaselli Valentino elogia club e giovani calciatori - Tempo di bilanci di fine stagione per il responsabile tecnico territoriale della Figc Vaselli Valentino (nella foto qui accanto) al termine di una annata sportiva importante per i frutti raccolti graz ... Leggi su sport.quotidiano.net

FIGC, rilasciate le licenze UEFA per il 2025-2026 a 16 club di Serie A: presenti anche Inter e Inter Women - Sono 16 i club attualmente in Serie A e due di Serie B ad avere ottenuto l'agognata licenza ... Leggi su msn.com

Figc, svolta per i club virtuosi: via la responsabilità oggettiva per colpa dei tifosi - Il consiglio federale della Figc ha, infatti, approvato le linee guida per l'adozione di modelli di gestione e controllo ... Leggi su repubblica.it