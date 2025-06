Bigorda le voci dei protagonisti Tra rimpianti e momenti di gloria | A Faenza ho coronato un sogno

Tra rimpianti e momenti di gloria, Faenza ha scritto una pagina indimenticabile con la Bigorda d’Oro 2025. In un’atmosfera carica di emozioni, oltre 6.000 spettatori tra presenti e online hanno vissuto una serata intensa e appassionante. Ma a tenerci svegli sono state le voci dei protagonisti, capaci di trasmettere sogni, sfide e vittorie. Ecco come il cuore di questa grande festa ha preso vita.

La Bigorda d’Oro 2025 ha lasciato il segno. In una serata intensa e seguitissima – oltre 3.500 spettatori presenti allo stadio Bruno Neri e più di 2.500 collegati online – Faenza ha vissuto una delle edizioni più avvincenti degli ultimi anni, conclusasi quasi a mezzanotte. Ma se il verdetto finale è ormai noto, a restare nel cuore del pubblico sono state soprattutto le emozioni e le parole dei protagonisti. Mattia Zannori, trionfatore al debutto con i colori del Borgo Durbecco, ha raccontato così la sua prima volta in terra manfreda: "È stata un’emozione fortissima. Ho sempre seguito Bigorda e Niballo da casa, per me Faenza era qualcosa di unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it