Biennale Gaza si replica a Palazzo Zuckermann

Non perdete l’occasione di immergervi nella potente esperienza della Biennale Gaza, che si replica a Palazzo Zuckermann giovedì 12 giugno alle 21.30. Un evento che unisce arte, testimonianze e video provenienti da Gaza, raccontando storie di speranza e resistenza attraverso il padiglione Palestina a Padova. Un appuntamento imperdibile promosso dall’associazione Coristi per Caso, per conoscere e condividere emozioni profonde e universali.

Giovedì 12 giugno alle 21.30 a palazzo Zuckermann seconda replica della serata dedicata a "biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina" organizzata dall' associazione Coristi per caso di Padova. Verranno proiettati video inviati da Gaza, la galleria delle opere e lette le testimonianze.

