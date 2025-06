Biblofestival ultimi appuntamenti a Osio Sopra Bergamo Lallio e Cologno al Serio

Il Biblofestival si avvia alla sua grande conclusione, portando magia e gioia in tutta la bergamasca. Dopo mesi di eventi, incontri e momenti di divertimento, gli ultimi appuntamenti promettono emozioni ancora più intense per grandi e piccini. Non perdere l’opportunità di vivere queste ultime giornate all’insegna della cultura e del divertimento, perché il sogno di Biblofestival sta per concludersi, lasciando ricordi indimenticabili nelle nostre comunità .

Si conclude sabato 14 il lungo viaggio di Biblofestival che dal 16 maggio ha portato in ventidue Comuni della bergamasca, nelle strade, nelle piazze, nei parchi o in strutture al coperto, tanta meraviglia e divertimento capace di coinvolgere grandi e piccini. Ancora tre giornate per vivere questa atmosfera di festa e spensieratezza: giovedì 12 a Osio Sopra, venerdì 13 a Bergamo e sabato 14 a Lallio e Cologno al Serio. Una descrizione degli appuntamenti dell’ultima settimana di Biblofestival, tutti gratuiti. Giovedì 12 giugno a Osio Sopra Giovedì 12 Biblofestival e il suo carico di divertimento fa tappa a Osio Sopra in piazza Garibaldi, dalle 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Biblofestival, ultimi appuntamenti a Osio Sopra, Bergamo, Lallio e Cologno al Serio

