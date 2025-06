Bevo sidro | il festival italiano del sidro

Se sei un amante delle novità e dei sapori autentici, non puoi perderti Bevo, il grande festival italiano del sidro che approda a Bologna dal 7 al 9 giugno 2025. Tre giorni all'insegna della scoperta di questo irresistibile beverage naturale, con oltre 20 produttori provenienti da tutta Italia pronti a deliziare i tuoi sensi. Preparati a un viaggio nel gusto, tra tradizione e innovazione, e a scoprire perché il sidro italiano sta conquistando il mondo.

