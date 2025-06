Betis UFFICIALE il riscatto di Natan | 10 milioni in cassa per il Napoli

Il Betis ufficializza il riscatto di Natan, portando nelle casse del Napoli ben 10 milioni di euro. Il talento brasiliano, Natan Bernardo de Souza, lascia definitivamente il club partenopeo per diventare un nuovo fiore all’occhiello del Betis. Un’operazione che segna un importante passo nel mercato estivo e sottolinea la volontà di entrambe le squadre di investire sul futuro. La sua nuova avventura in Spagna sta per cominciare, con grande entusiasmo e aspettative.

Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Natan Napoli Betis Ufficiale

Napoli, via vai in difesa: Natan verso il riscatto dal Betis, bloccato Marianucci dall'Empoli - Napoli intensifica il mercato in difesa, con Natan in corsa verso il riscatto dal Betis e Marianucci bloccato dall’Empoli.

La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore #Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carri Partecipa alla discussione

Natan lascia ufficialmente il Napoli: il Betis esercita il diritto di riscatto di 9 milioni di euro Come riporta Matteo Moretto, il difensore brasiliano ha convinto gli spagnoli a comprarlo ufficialmente. Nel corso della stagione Natan ha giocato 52 partite, tra cui la fin Partecipa alla discussione

Napoli, UFFICIALE il riscatto di Natan: 10 milioni in cassa - Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Betis. Leggi su calciomercato.com

Calciomercato Napoli, Natan venduto: va al Betis a titolo definitivo - Un trasferimento annunciato, definitivo ancor prima della scadenza temporale. Leggi su msn.com

Natan, il Betis esercita il diritto di riscatto: la nota ufficiale del Napoli - Era stato ingaggiato per sostituire Kim, ma complice anche i problemi della squadra, non ha inciso. Leggi su msn.com