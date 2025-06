Bertolucci | Sinner non ci dormirà la notte ma non avrebbe potuto fare di più

Bertolucci, il celebre ex azzurro, non può che essere ammaliato dalla battaglia epica di Jannik contro Alcaraz: numeri da sogno, tensione fino all'ultimo punto e un pubblico in delirio. La notte potrebbe aver portato insonnia, ma la passione per il tennis si rinnova con ogni spettacolare incontro, lasciando un ricordo indelebile e la speranza che il sorriso torni presto sui volti dei protagonisti.

L'ex azzurro: "Jannik ha fatto numeri da fantascienza contro un Alcaraz impressionante nei tie break. Ritroverà il sorriso, il popolo del tennis invece ha ammirato una finale da standing ovation". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner non ci dormirà la notte, ma non avrebbe potuto fare di più"

