Durante una brillante intervista a "Un Giorno da Pecora" su Radio 1, Paolo Bertolucci ha lanciato una pungente frecciata ai tifosi francesi, sottolineando quanto non abbiano dimostrato affetto e, anzi, abbiano rischiato di essere coinvolti in episodi spiacevoli. Tra la suspense di Sinner-Alcaraz a Roland Garros, il suo commento ha aggiunto pepe alla discussione, evidenziando come lo sport possa rispecchiare anche le tensioni tra nazioni. La vicenda resta aperta, lasciando spazio a molte riflessioni.

L’ex tennista Paolo Bertolucci, quest’oggi è stato ospite alla trasmissione “Un Giorno da Pecora” in onda sulle frequenze di Radio 1, dove oltre che parlare della spettacolare finale del Roland Garros tra Sinner-Alcaraz, ha lanciato una simpatica frecciata ai tifosi francesi, che ieri tifava per lo spagnolo. “Forti timori per lo stato di salute del . L'articolo Bertolucci, frecciata ai francesi: “Non ci amano, hanno rischiato di essere portati via dalla Croce Rossa. Se Sinner avesse vinto si sarebbero.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

