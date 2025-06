Bergomi convinto | Inter era la più forte? Vostra narrazione! Chivu un rischio

Beppe Bergomi ha analizzato la forza dell’Inter, sfatando alcuni miti e condividendo il suo punto di vista sulla rosa nerazzurra. La sua opinione su Cristian Chivu, scelto come elemento chiave, apre riflessioni profonde sulla strategia del club. Durante la presentazione del libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport’, Bergomi ha offerto spunti interessanti sui momenti difficili vissuti dall’Inter nell’ultima stagione, sottolineando l’importanza di un progetto ambizioso e consapevole.

Beppe Bergomi si è espresso sull’effettiva forza dell’Inter, indicando il suo punto di vista sulla ‘narrazione’ secondo cui i nerazzurri avessero la miglior rosa in Serie A. Poi un commento sulla scelta di puntare su Cristian Chivu. L’ANDAMENTO – Beppe Bergomi ha parlato a margine della presentazione del libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport” di vari temi inerenti al mondo Inter. A partire dalle difficoltà emerse nell’ultima stagione, con la convinzione dell’ex calciatore di una sopravvalutazione della rosa nerazzurra: «L’Inter non era mica la squadra più forte, la narrazione delle due squadre la portavate avanti voi ma io ho sempre sottolineato che da 4 anni non ha mai potuto contare su due squadre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bergomi convinto: «Inter era la più forte? Vostra narrazione! Chivu, un rischio»

